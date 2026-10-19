В Ярославле на неделе потеплеет до +10 градусов
На этой неделе в Ярославле дневная температура поднимется до +10 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра России.
В понедельник, 19 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, до +7 градусов. Во вторник, 20 октября, будет небольшая облачность, до +9 градусов, ночью похолодает до 1.
В среду, 21 октября, прогнозируется небольшая облачность, до +9 градусов, ночью — до 1. В четверг, 22 октября, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +10 градусов, ночью температура составит 0.
В пятницу, 23 октября, будет облачно, до +10 градусов, ночью — до +2. В субботу, 24 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, днем до +10 градусов, ночью — до +3.
В воскресенье, 25 октября, прогнозируется облачная погода без осадков, до +10 градусов днем и до +4 ночью.