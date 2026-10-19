В Новороссийске трижды пройдут учения с дежурными силами ВМБ

Во время стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства и средства для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфинг, сабдоски и их аналоги. Также запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.