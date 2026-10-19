Ростовская область опустилась на 14-ю строчку рейтинга научно-технологического развития
Ростовская область утратила две позиции в национальном рейтинге научно-технологического развития, опустившись с 12-го на 14-е место по итогам 2025 года, — такие данные опубликовали аналитики агентства РИА Рейтинг.
Рейтинговый балл Донского региона снизился с 52,31 до 50 пунктов относительно прошлогодних показателей. Методология исследования предусматривает интегральную оценку по 19 индикаторам, сгруппированным в четыре блока: кадровый потенциал, материально-техническое обеспечение, масштаб и результативность научно-технологической деятельности. Итоговый балл варьируется в диапазоне от 1 до 100.
Тройка лидеров по сравнению с предыдущим циклом оценки осталась неизменной: столица страны сохранила первенство, Татарстан удержал вторую строчку, Санкт-Петербург замкнул тройку призёров. Совокупно на эти три субъекта федерации приходится свыше 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг за отчетный период.
Среди положительных тенденций рейтинга эксперты выделили заметное продвижение Сахалинской области, которая поднялась сразу на 29 позиций — наиболее значительный скачок среди всех участников исследования. Драйвером роста стало существенное расширение инновационной активности местных организаций и соответствующий прирост выпуска высокотехнологичной продукции. В целом положительную динамику продемонстрировали 32 российских региона.
Между тем Ростовская область реализует собственную стратегию в сфере технологического развития. В рамках региональной программы, рассчитанной до 2030 года, власти планируют довести удельный вес высокотехнологичных и наукоемких секторов в валовом региональном продукте до 25%. Достижение этого показателя потребует системной работы по наращиванию инновационного потенциала экономики Дона.