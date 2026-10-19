Ростовская область опустилась на 14-ю строчку рейтинга научно-технологического развития

Между тем Ростовская область реализует собственную стратегию в сфере технологического развития. В рамках региональной программы, рассчитанной до 2030 года, власти планируют довести удельный вес высокотехнологичных и наукоемких секторов в валовом региональном продукте до 25%. Достижение этого показателя потребует системной работы по наращиванию инновационного потенциала экономики Дона.