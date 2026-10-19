Рост уровня воды на Туре в Тюмени замедлился
В Тюмени замедлился рост уровня воды в реке Тура — за последние сутки он вырос на 5 см и достиг 525 см, следует из информации в боте «Паводок. Инфо». Критический уровень составляет 850 см.
Вода в тюменскую Туру начала резко прибывать с 6 октября, когда уровень воды в реке составлял 179 см. Это было связано с дождями в Свердловской области, где в начале октября выпало больше осадков, чем за весь месяц. К 13 октября уровень в Туре достиг 384 см.
Летом в Тюмени выпало рекордное количество осадков, что вызвало смыв органики в Туру. Из-за летнего паводка река не справилась с самоочищением, уровень кислорода в воде снизился до критического, из-за чего вода потемнела и приобрела неприятный запах, а рыба погибла.