Уровень воды в Туре в Тюмени активно растет из-за дождей в Свердловской области
13.10.2026, 09:36
За последние сутки уровень воды в реке Тура в Тюмени вырос на 29 см и достиг 384 см, следует из информации в боте «Паводок. Инфо». Утром 12 октября он составлял 355 см, 11 октября — 323 см. Критическим считается уровень 850 см.
Как сообщил порталу 72.ru тюменский гидролог Николай Кузнецов, это происходит из-за дождей в Свердловской области, где расположена большая часть Туры: по данным метеостанции Екатеринбурга, с начала октября в регионе выпало 48 см осадков, что выше октябрьской нормы. Кроме того, из-за осенних дождей вновь поднялся уровень воды в реке Ница в свердловском Ирбите — с 3 по 12 октября он вырос со 155 до 588 см. Вода со Среднего Урала в Туру в Тюмени начала поступать 6 октября, когда уровень воды в реке составлял 179 см.
За июнь в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. По данным Росрыболовства, ливни и жара вызвали смыв органики в Туру. Из-за летнего паводка река не справилась с самоочищением, уровень кислорода в воде снизился до критического. В середине июля вода в реке потемнела и приобрела неприятный запах, началась массовая гибель рыбы.
Летом Свердловская область также столкнулась с аномальным количеством осадков. Дожди в регионе шли с июня по июль, из-за этого десятки муниципалитетов столкнулись с подтоплениями, включая Ирбит. При этом 2026 год в Екатеринбурге стал самым влажным в истории наблюдений: за неполные восемь дней октября в городе выпало 47 мм осадков, а в период с января по сентябрь — 736 мм.