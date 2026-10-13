Уровень воды в Туре в Тюмени активно растет из-за дождей в Свердловской области

За последние сутки уровень воды в реке Тура в Тюмени вырос на 29 см и достиг 384 см, следует из информации в боте «Паводок. Инфо». Утром 12 октября он составлял 355 см, 11 октября — 323 см. Критическим считается уровень 850 см.