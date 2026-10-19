Жителя Самарской области поймали на финансировании нежелательной организации
Следствие считает, что сторонник радикальных взглядов перевел в ее поддержку около 10 тысяч рублей
В Самарской области 39-летний житель Кинеля обвиняется в финансировании нежелательной организации. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Следствие установило, что в 2023 году фигурант уголовного дела, который придерживается радикальных взглядов, перевел около 10 тыс. рублей международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.
Расследование уголовного дела продолжается.