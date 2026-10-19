Жителя Самарской области поймали на финансировании нежелательной организации

В Самарской области 39-летний житель Кинеля обвиняется в финансировании нежелательной организации. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.