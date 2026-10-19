Штрафы за парковку в Ростове-на-Дону принесли бюджету 212 млн рублей

Ключевым фактором столь существенного роста штрафных доходов в мэрии называют ужесточение санкций: с 1 апреля 2026 года размер взыскания за неоплаченную парковку увеличился вдвое — с 1,5 тысячи до 3 тыс. руб. Уже по завершении первого полугодия эффект от этой меры стал очевиден: только за январь–июнь в казну поступило 75,6 млн руб. штрафных платежей.