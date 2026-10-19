Штрафы за парковку в Ростове-на-Дону принесли бюджету 212 млн рублей
Городской бюджет Ростова-на-Дону по итогам трех кварталов 2026 года зафиксировал резкий прирост поступлений от штрафов, выписанных водителям за игнорирование платы за стоянку. Сумма превысила 212 млн руб., тогда как за аналогичный отрезок 2025 года аналогичный показатель не достигал и 98 млн руб. — прирост составил порядка 116,8 млн рублей. Соответствующие данные публикует РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
Помимо штрафных поступлений, заметно выросли и легальные сборы за непосредственное пользование парковочной инфраструктурой: за девять месяцев 2026 года горожане заплатили за стоянку 16,6 млн руб. против почти 10 млн руб., зафиксированных в тот же период предшествующего года.
Ключевым фактором столь существенного роста штрафных доходов в мэрии называют ужесточение санкций: с 1 апреля 2026 года размер взыскания за неоплаченную парковку увеличился вдвое — с 1,5 тысячи до 3 тыс. руб. Уже по завершении первого полугодия эффект от этой меры стал очевиден: только за январь–июнь в казну поступило 75,6 млн руб. штрафных платежей.
Действующий тариф на пользование платной стоянкой в донской столице составляет 35 руб. в час. Повышать его в ближайшее время городские власти не намерены.
Совокупный парковочный фонд Ростова-на-Дону насчитывает 7,1 тыс. машино-мест. Из них 6,3 тыс. функционируют на платной основе, 754 места зарезервированы для маломобильных граждан, ещё 22 площадки предоставляются всем категориям автовладельцев безвозмездно.
В перспективе городская парковочная сеть будет расширена. В первой половине 2027 года запланирован запуск пилотного проекта муниципальной платной стоянки в переулке Соборном — на участке между улицами Мечникова и Текучева. Отдельного финансирования на эти цели не предусмотрено: обустройство площадки войдёт в перечень работ по текущему содержанию прилегающей территории, пояснили в администрации города.