В Дагестане насчитали 155 тыс. безработных

По сравнению с началом года число безработных сократилось на 23,3 тыс. человек, или на 13,1%. В среднем за январь—март 2026 года их насчитывалось 178,4 тыс., а уровень безработицы составлял 11,4%. При этом число занятых выросло на 17 тыс. человек — с 1,381 млн до 1,398 млн.