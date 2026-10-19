В Дагестане насчитали 155 тыс. безработных
В Дагестане в среднем за июнь—август 2026 года насчитывалось 155,1 тыс. безработных в возрасте 15 лет и старше. Уровень безработицы составил 10% против 10,3% за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Дагестанстат по итогам выборочного обследования рабочей силы.
По сравнению с началом года число безработных сократилось на 23,3 тыс. человек, или на 13,1%. В среднем за январь—март 2026 года их насчитывалось 178,4 тыс., а уровень безработицы составлял 11,4%. При этом число занятых выросло на 17 тыс. человек — с 1,381 млн до 1,398 млн.
Всего рабочая сила республики в июне—августе 2026 года насчитывала 1,553 млн человек, уровень занятости составил 55,5%. Показатели рассчитаны по методологии Международной организации труда. Для повышения представительности данных численность рабочей силы, занятых и безработных в республике приводится в среднем за три последних месяца.