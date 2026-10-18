Хоккеисты «Лады» уступили московскому «Динамо» в серии буллитов

В воскресенье, 18 октября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 по буллитам в пользу гостей.