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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Южный Урал

ФК «Челябинск» проиграл ивановскому «Текстильщику»

В очередном матче регулярного чемпионата Первой лиги России по футболу футбольный клуб «Челябинск» встречался в Иваново с местным «Текстильщиком».
В первом тайме счет открыл «Текстильщик» — мяч на счету Абдулло Джебова. В начале второго тайма преимущество хозяев поля удвоил Александр Помалюк. На 81-й минуте один мяч отыграл полузащитник челябинцев Рамазан Гаджимурадов. В добавленное время гости устроили штурм ворот «Текстильщика», но хозяева поля смогли удержать победу — 2:1.
Дмитрий Моргулес