ФК «Челябинск» проиграл ивановскому «Текстильщику»

В первом тайме счет открыл «Текстильщик» — мяч на счету Абдулло Джебова. В начале второго тайма преимущество хозяев поля удвоил Александр Помалюк. На 81-й минуте один мяч отыграл полузащитник челябинцев Рамазан Гаджимурадов. В добавленное время гости устроили штурм ворот «Текстильщика», но хозяева поля смогли удержать победу — 2:1.