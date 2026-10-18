Челябинский «Трактор» уступил омскому «Авангарду»
Все решилось в серии буллитов
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» в гостях встречался с омским «Авангардом».
Основные события в матче развернулись в третьем периоде. Сначала форвард «Авангарда» Джошуа Ливо удачно подкараулил отскок шайбы от борта, а затем в розыгрыше большинства нападающий «Трактора» Артемий Низамеев не менее удачно подставил клюшку под бросок Григория Дронова.
Основное время закончилось вничью — 1:1. Овертайм прошел безрезультатно, и судьба матча решалась в серии буллитов. Удачнее оказались хозяева льда — 2:1, победа «Авангарда».