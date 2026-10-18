Челябинский «Трактор» уступил омскому «Авангарду»

Основные события в матче развернулись в третьем периоде. Сначала форвард «Авангарда» Джошуа Ливо удачно подкараулил отскок шайбы от борта, а затем в розыгрыше большинства нападающий «Трактора» Артемий Низамеев не менее удачно подставил клюшку под бросок Григория Дронова.