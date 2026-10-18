Полиция проверяет ДТП с тяжело пострадавшим ребенком в Петербурге

Авария произошла вечером в субботу, 17 октября, на Малом проспекте Петроградской стороны. По предварительным данным, 35-летняя водитель Kia Soul двигалась со стороны Малой Разночинной улицы в направлении Красносельской улицы и наехала на ученика третьего класса, который пытался перебежать дорогу.