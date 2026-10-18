Полиция проверяет ДТП с тяжело пострадавшим ребенком в Петербурге
В Петроградском районе Санкт-Петербурга девятилетний школьник получил тяжелую травму головы после наезда автомобиля. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщили 18 октября в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла вечером в субботу, 17 октября, на Малом проспекте Петроградской стороны. По предварительным данным, 35-летняя водитель Kia Soul двигалась со стороны Малой Разночинной улицы в направлении Красносельской улицы и наехала на ученика третьего класса, который пытался перебежать дорогу.
Мальчика госпитализировали с тяжелой травмой головы.
В отношении автомобилистки составили протокол по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ — за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.
По данным полиции, в 2026 году женщина не получала штрафов за нарушения правил дорожного движения. Обстоятельства аварии устанавливаются.