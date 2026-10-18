Средняя стоимость ночи в 20 ключевых гостиничных регионах в январе—сентябре 2026 года
|Регион
|Стоимость (тыс. руб. за ночь)
|Изменение год к году (%)
|Ленинградская область
|14,2
|6,6
|Ставропольский край
|13,3
|9,7
|Московская область
|13,1
|9,6
|Краснодарский край
|11,3
|–2,2
|Крым
|10,8
|–6,1
|Калининградская область
|10,6
|–1,5
|Владимирская область
|10,3
|8,1
|Тюменская область
|10,1
|10,4
|Татарстан
|9,3
|5,1
|Нижегородская область
|9,1
|6,1
|Ярославская область
|8,9
|9,4
|Челябинская область
|8,8
|8,2
|Москва
|8,4
|–3,7
|Санкт-Петербург
|8,3
|–1,2
|Приморский край
|8,1
|1,5
|Новосибирская область
|7,8
|8,9
|Свердловская область
|7,7
|8,0
|Самарская область
|7,6
|9,6
|Воронежская область
|7,1
|7,5
|Ростовская область
|6,7
|1,8
Источник: Travelline.