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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Средняя стоимость ночи в 20 ключевых гостиничных регионах в январе—сентябре 2026 года

РегионСтоимость (тыс. руб. за ночь)Изменение год к году (%)
Ленинградская область14,26,6
Ставропольский край13,39,7
Московская область13,19,6
Краснодарский край11,3–2,2
Крым10,8–6,1
Калининградская область10,6–1,5
Владимирская область10,38,1
Тюменская область10,110,4
Татарстан9,35,1
Нижегородская область9,16,1
Ярославская область8,99,4
Челябинская область8,88,2
Москва8,4–3,7
Санкт-Петербург8,3–1,2
Приморский край8,11,5
Новосибирская область7,88,9
Свердловская область7,78,0
Самарская область7,69,6
Воронежская область7,17,5
Ростовская область6,71,8
Источник: Travelline.