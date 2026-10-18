Экс-участницу «Уралочки» Гамову включили в Международный зал славы волейбола

Новость о том, что Екатерина Гамова попадет в Зал славы появилась в мае. «Екатерину Гамову по праву считают одним из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола. Она стала мировой иконой благодаря сочетанию роста, силы, мастерства и стабильности на самом высоком уровне»,— говорится на сайте IVHF.