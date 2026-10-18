Экс-участницу «Уралочки» Гамову включили в Международный зал славы волейбола
Бывшую волейболистку «Уралочки» Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола (IVHF), сообщают СМИ.
Новость о том, что Екатерина Гамова попадет в Зал славы появилась в мае. «Екатерину Гамову по праву считают одним из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола. Она стала мировой иконой благодаря сочетанию роста, силы, мастерства и стабильности на самом высоком уровне»,— говорится на сайте IVHF.
С 1998 года по 1999 год выступала за дочернюю команду «Уралтрансбанк», входившую в систему «Уралочки». С 2000 года по 2004 год играла за основную команду «Уралочки».
На счету Екатерины Гамовой две серебряные медали Олимпийских игр (2000, 2004). Также она является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001). Волейболистка завершила карьеру в 2016 году.