Власти Самары проводят публичные слушания по проекту застройки участка в Промышленном районе
Администрация Самары проводит процедуру публичных слушаний по проекту застройки участка площадью 1500 кв. м в Промышленном районе. На территории, расположенной на пр. Кирова вблизи ул. Молодежной, предусмотрено строительство автомобильной заправки с резервуаром объемом 60 кубометров и пункта мойки.
Документация для ознакомления доступна в департаменте градостроительства по адресу: улица Галактионовская, 132. Экспозиция будет открыта для посетителей до 24 октября.
Замечания принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, а в пятницу — с 9:00 до 15:00. Жители города могут изучить материалы проекта и направить свои предложения или возражения.