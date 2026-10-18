В аэропортах Кубани 18 октября задерживаются свыше 35 рейсов
По информации онлайн-табло аэропорта Краснодара на 13.30, в воскресенье 18 октября с задержкой вылетят борта в Дубай, три рейса в Москву, а также борт в Санкт-Петербург. С опозданием в Краснодаре приземлятся два борта из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Стамбула и Москвы.
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 13:30, на вылет задерживаются 13 рейсов, на прилет — 11 рейсов. Были отменены рейсы Саратов — Сочи, два рейса Москва — Сочи.
В Геленджике, по данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются два борта с оправлениями в Санкт-Петербург и из него.