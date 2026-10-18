В аэропортах Кубани 18 октября задерживаются свыше 35 рейсов

По информации онлайн-табло аэропорта Краснодара на 13.30, в воскресенье 18 октября с задержкой вылетят борта в Дубай, три рейса в Москву, а также борт в Санкт-Петербург. С опозданием в Краснодаре приземлятся два борта из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Стамбула и Москвы.