Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В аэропортах Кубани 18 октября задерживаются свыше 35 рейсов

По информации онлайн-табло аэропорта Краснодара на 13.30, в воскресенье 18 октября с задержкой вылетят борта в Дубай, три рейса в Москву, а также борт в Санкт-Петербург. С опозданием в Краснодаре приземлятся два борта из Санкт-Петербурга, а также рейсы из Стамбула и Москвы.

Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Купить фото
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 13:30, на вылет задерживаются 13 рейсов, на прилет — 11 рейсов. Были отменены рейсы Саратов — Сочи, два рейса Москва — Сочи.
В Геленджике, по данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживаются два борта с оправлениями в Санкт-Петербург и из него.
Сергей Емельянов