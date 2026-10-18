Названа средняя стоимость отдыха в Сочи и Красной Поляне на Новый год

При этом, по оценкам сервиса, поездка в Тверь обойдется порядка 7,2 тыс. руб. на человека, в Смоленск — 10,3 тыс. на человека, в Тулу — в 11,9 тыс., в Вологду — 9,1 тыс., а, например, в Выборг — 12,3 тыс. руб. В исследовании учтены средняя стоимость проживания на человека за всю поездку и стоимость авиа- или жд-билетов в обе стороны по фактическим данным прошлого новогоднего сезона.