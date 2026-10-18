Названа средняя стоимость отдыха в Сочи и Красной Поляне на Новый год
Средняя стоимость новогоднего отдыха в Сочи и Красной Поляне, включая перелет и проживание, составляет 49,9 тыс. и 61 тыс. руб. на человека соответственно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Путешествия» (входит в Российский союз туриндустрии) от Т-банка.
Как отмечается в исследовании, поездка в Сочи с перелетом и проживанием оценивается примерно в 49,9 тыс. рублей на человека, в Красную Поляну — в 61 тыс., в Архыз — в 74,4 тыс. рублей. Конечная стоимость зависит от способа передвижения, выбранного жилья и продолжительности самой поездки
При этом, по оценкам сервиса, поездка в Тверь обойдется порядка 7,2 тыс. руб. на человека, в Смоленск — 10,3 тыс. на человека, в Тулу — в 11,9 тыс., в Вологду — 9,1 тыс., а, например, в Выборг — 12,3 тыс. руб. В исследовании учтены средняя стоимость проживания на человека за всю поездку и стоимость авиа- или жд-билетов в обе стороны по фактическим данным прошлого новогоднего сезона.