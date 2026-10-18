Синоптики предупредили о первых заморозках в Петербурге и Ленобласти

По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в ближайшие три ночи температура в центре города может опуститься до нуля градусов, а в окрестностях — перейти в отрицательные значения. Наиболее высокая вероятность первых заморозков в центральной части Петербурга в этом сезоне ожидается 20 октября.