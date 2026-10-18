Синоптики предупредили о первых заморозках в Петербурге и Ленобласти
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 октября, ожидается прохладная погода без существенных осадков. Под влиянием гребня скандинавского антициклона облачность уменьшится, а температура воздуха поднимется до +9 градусов. В начале следующей недели в регионе возможны первые заморозки.
Днем в Петербурге столбики термометров покажут +7…+9 градусов, в Ленинградской области — от +4 до +9 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление повысится до 775 мм ртутного столба, что существенно выше климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В понедельник, 19 октября, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 0…+2 градуса, местами возможны первые заморозки. Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов.
По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в ближайшие три ночи температура в центре города может опуститься до нуля градусов, а в окрестностях — перейти в отрицательные значения. Наиболее высокая вероятность первых заморозков в центральной части Петербурга в этом сезоне ожидается 20 октября.
В Ленинградской области в ночные часы местами температура может опускаться до 3…6 градусов.