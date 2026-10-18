Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Прикамье

Сеть АЗС в Перми вернула постоплату

Сеть АЗС «Газпромнефть» вернула на пермские заправки режим постоплаты - теперь на стации сети можно заправить полный бак. Об этом сообщают пермские автолюбители в приложении «Где бенз».

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Режим постоплаты на сети в Перми был отменен в конце июня. На фоне дефицита топлива АЗС «Газпромнефти» перешло на предоплату и на лимиты отпуска топлива, которые до последнего времени составляли 40 литров в одни руки.
Вторя крупнейшая сеть АЗС Перми – «ЛУКОЙЛ» о возвращении режима постоплаты пока не сообщала. Однако автолюбители сообщают в приложении «Где бенз», что на этих АЗС начали отпускать бензин в канистры.
Также бензин появился на АЗС сетей «Экойл» и V&V.