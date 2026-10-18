В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с

«Уже к вечеру 18 октября атмосферный фронт достигнет северных границ Свердловской области, количество облачности в регионе увеличится, по северу начнутся осадки. Фронт пройдет через территорию области в понедельник. Днем 19 октября прогрева не будет, температура воздуха продолжит непрерывно снижаться, начиная с вечера воскресенья, и достигнет минимума в ночь на вторник», — сообщает Telegram-канал.