В Сочи 18 октября работают 45 АЗС
По состоянию на 11:00 18 октября в Сочи работают 45 автозаправочных станций. Об этом сообщает администрация курорта в MAХ.
По информации топливных операторов, запасы топлива распределены следующим образом: АИ-100 отпускают 10 автозаправок, АИ-95 — 31 автозаправочная станция, АИ-92 — 31 автозаправка, дизельное топливо — 33 станции, СУГ — 10 АЗС.
Актуальную информацию о наличии в городе горючего автовладельцы могут узнать на официальных сайтах и в приложениях компаний «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть» и через сервис «Яндекс Заправки».