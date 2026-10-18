В Красносельском районе Петербурга составляют список квартир, пострадавших от атаки БПЛА
В Красносельском районе Санкт-Петербурга составляют список жильцов, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотников 18 октября. В первую очередь коммунальные службы планируют восстановить теплоизоляцию и устранить повреждения, из-за которых в помещениях может теряться тепло. Об этом сообщает «Фонтанка».
Сотрудники коммунальных служб просят обращаться для внесения в список только тех жителей, в квартирах которых повреждена теплоизоляция. На первом этапе необходимо восстановить тепловой контур жилья и закрыть разбитые окна.
Повреждения балконов и автомобилей будут учитывать отдельно.