Проект строительства базы отдыха в Перми лишился статуса приоритетного

Напомним, ООО «Курорт „Курья“» планировало строительство новой базы отдыха в микрорайоне Верхняя Курья. Согласно проекту, на участке площадью 7 га по ул. Ново-Гайвинской, 118, планировалось возвести 15 некапитальных средств размещения премиум-класса общей площадью 75 кв. м, спа-комплекс с банями и фитнесом и ресторан (по 125 кв. м каждый). В 2026 году планировалось проектирование объекта и благоустройство территории, в 2027-м — завершение всех строительно-монтажных работ. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 100 млн руб. Компания принадлежит бизнесмену Илье Сергееву.