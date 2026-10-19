Калининград завершает обход
Последний участок объездной дороги вокруг города введут в конце 2027 года
В минувшую пятницу в Калининграде открыли техническое движение по участку Северного обхода от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск протяженностью 1,57 км. Полностью ввести объездную дорогу подрядчик АО «ВАД» планирует в ноябре 2027 года. Общая стоимость контрактов на выполнение работ по реконструкции объездной дороги с компанией составляет 25 млрд рублей. Эксперт полагает, что эффект от реализации проекта будет зависеть от того, насколько последовательно удастся связать отдельные участки обхода в единую транспортную систему.
Движение автомобилей на участке от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск открылось 16 октября при участии губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и первого заместителя генерального директора АО «ВАД» Виктора Перевалова. Строительно-монтажные работы на объекте велись с декабря 2023 года. После реконструкции пропускная способность трассы увеличилась втрое. Дорожное полотно расширено с двух до шести полос движения, а категория дороги повышена до IБ с расчетной скоростью 120 км/ч.
По словам начальника строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олега Надеждина, несмотря на небольшую протяженность участка, основной объем работ пришелся на возведение транспортной развязки с проспектом Победы. Это сооружение включает четыре съезда и два кольцевых пересечения. Помимо этого, в ходе реконструкции были демонтированы три старых искусственных сооружения, построены шесть новых сооружений, двухуровневая развязка и подземный пешеходный переход.
Реконструкция Северного обхода Калининграда выполняется с 2014 года. В 2019–2021 годах были введены в эксплуатацию участки от Московского проспекта до развязки с Зеленоградском, включая подъезд к Гурьевску и развязку с ул. Александра Невского, в 2023-м — отрезок между развязками с ул. Александра Невского и ул. Горького, в прошлом году — часть дороги от ул. Горького до Советского проспекта.
В настоящее время подрядчик АО «ВАД» продолжает строительные работы на заключительном этапе — на участке протяженностью 4,4 км от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи. Согласно сведениям на портале госзакупок, в рамках контракта стоимостью 14,5 млрд рублей подрядчику предстоит построить шестиполосную трассу, путепроводы, подземный мост и надземные пешеходные переходы, а также оборудовать освещение. Ввод последнего участка в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2027 года.
Ожидается, что к концу следующего года более 23 км объездной дороги будут объединены в единую шестиполосную магистраль. Местные власти рассчитывают, что в результате выполнения проекта удастся вывести транзитный трафик за пределы города, а также увеличить пропускную способность, повысить комфорт и безопасность движения.
Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов говорит, что реконструкция Северного обхода — не просто способ разгрузить Калининград, а возможность изменить транспортную логику города. «Однако, по моему мнению, эффект будет зависеть от того, насколько последовательно удастся связать отдельные участки обхода в единую систему»,— отмечает эксперт.
История европейских транспортных узлов показывает: обходная дорога способна изменить городскую мобильность, но гораздо сложнее повысить логистический статус территории. «Лондонский опыт предупреждает: после расширения участка кольцевой автомагистрали M25 транспортный поток за два-три года вырос на 23%, а устойчивого прироста скорости после первого года не обнаружили. Роттердамский пример, напротив, показывает, что конкурентоспособность порта обеспечивается интеграцией автомобильных дорог, железнодорожных подходов и водных маршрутов»,— рассуждает доцент Севостьянов.
В случае Калининграда Северный обход должен не только вывести часть транзита за пределы городской застройки, но и улучшить связь между промышленными площадками и портовой инфраструктурой. «Главным критерием оценки эффективности станет то, насколько сократятся транспортные издержки и усилятся логистические возможности»,— резюмирует эксперт.