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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Северо-Запад

Калининград завершает обход

Последний участок объездной дороги вокруг города введут в конце 2027 года
В минувшую пятницу в Калининграде открыли техническое движение по участку Северного обхода от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск протяженностью 1,57 км. Полностью ввести объездную дорогу подрядчик АО «ВАД» планирует в ноябре 2027 года. Общая стоимость контрактов на выполнение работ по реконструкции объездной дороги с компанией составляет 25 млрд рублей. Эксперт полагает, что эффект от реализации проекта будет зависеть от того, насколько последовательно удастся связать отдельные участки обхода в единую транспортную систему.
В Калининграде открыли техническое движение по участку Северного обхода

В Калининграде открыли техническое движение по участку Северного обхода

АО «ВАД»

Движение автомобилей на участке от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск открылось 16 октября при участии губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и первого заместителя генерального директора АО «ВАД» Виктора Перевалова. Строительно-монтажные работы на объекте велись с декабря 2023 года. После реконструкции пропускная способность трассы увеличилась втрое. Дорожное полотно расширено с двух до шести полос движения, а категория дороги повышена до IБ с расчетной скоростью 120 км/ч.
По словам начальника строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олега Надеждина, несмотря на небольшую протяженность участка, основной объем работ пришелся на возведение транспортной развязки с проспектом Победы. Это сооружение включает четыре съезда и два кольцевых пересечения. Помимо этого, в ходе реконструкции были демонтированы три старых искусственных сооружения, построены шесть новых сооружений, двухуровневая развязка и подземный пешеходный переход.
Реконструкция Северного обхода Калининграда выполняется с 2014 года. В 2019–2021 годах были введены в эксплуатацию участки от Московского проспекта до развязки с Зеленоградском, включая подъезд к Гурьевску и развязку с ул. Александра Невского, в 2023-м — отрезок между развязками с ул. Александра Невского и ул. Горького, в прошлом году — часть дороги от ул. Горького до Советского проспекта.
В настоящее время подрядчик АО «ВАД» продолжает строительные работы на заключительном этапе — на участке протяженностью 4,4 км от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи. Согласно сведениям на портале госзакупок, в рамках контракта стоимостью 14,5 млрд рублей подрядчику предстоит построить шестиполосную трассу, путепроводы, подземный мост и надземные пешеходные переходы, а также оборудовать освещение. Ввод последнего участка в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2027 года.
Ожидается, что к концу следующего года более 23 км объездной дороги будут объединены в единую шестиполосную магистраль. Местные власти рассчитывают, что в результате выполнения проекта удастся вывести транзитный трафик за пределы города, а также увеличить пропускную способность, повысить комфорт и безопасность движения.
Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов говорит, что реконструкция Северного обхода — не просто способ разгрузить Калининград, а возможность изменить транспортную логику города. «Однако, по моему мнению, эффект будет зависеть от того, насколько последовательно удастся связать отдельные участки обхода в единую систему»,— отмечает эксперт.
История европейских транспортных узлов показывает: обходная дорога способна изменить городскую мобильность, но гораздо сложнее повысить логистический статус территории. «Лондонский опыт предупреждает: после расширения участка кольцевой автомагистрали M25 транспортный поток за два-три года вырос на 23%, а устойчивого прироста скорости после первого года не обнаружили. Роттердамский пример, напротив, показывает, что конкурентоспособность порта обеспечивается интеграцией автомобильных дорог, железнодорожных подходов и водных маршрутов»,— рассуждает доцент Севостьянов.
В случае Калининграда Северный обход должен не только вывести часть транзита за пределы городской застройки, но и улучшить связь между промышленными площадками и портовой инфраструктурой. «Главным критерием оценки эффективности станет то, насколько сократятся транспортные издержки и усилятся логистические возможности»,— резюмирует эксперт.
Главное. Северо-Запад
Коммерсантъ. Страна

Авторы

  • Александра Тен
    Александра Тен
    старший корреспондент отдела бизнеса и финансов