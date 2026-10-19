Калининград завершает обход

Реконструкция Северного обхода Калининграда выполняется с 2014 года. В 2019–2021 годах были введены в эксплуатацию участки от Московского проспекта до развязки с Зеленоградском, включая подъезд к Гурьевску и развязку с ул. Александра Невского, в 2023-м — отрезок между развязками с ул. Александра Невского и ул. Горького, в прошлом году — часть дороги от ул. Горького до Советского проспекта.