В Сочи полицейские задержали местного жителя по подозрению в хранении наркотиков
В Центральном районе Сочи в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя, который внешне имел признаки опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.
Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В присутствии понятых он выложил на стол пакетик с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что изъятое вещество является мефедроном общей массой 1,2 грамма.
По данному факту следственное подразделение отдела полиции Центрального района Сочи возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание сроком до десяти лет лишения свободы.