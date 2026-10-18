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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Сочи

В Сочи полицейские задержали местного жителя по подозрению в хранении наркотиков

В Центральном районе Сочи в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя, который внешне имел признаки опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В присутствии понятых он выложил на стол пакетик с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что изъятое вещество является мефедроном общей массой 1,2 грамма.
По данному факту следственное подразделение отдела полиции Центрального района Сочи возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание сроком до десяти лет лишения свободы.
Андрей Николаев