На 30% выросло число обращений за бесплатной юрпомощью в Удмуртии
Две трети из всех обращений поступило от участников СВО и их близких
За девять месяцев в Удмуртии обратились за бесплатной юридической помощью 2,7 тыс. раз, что больше показателя предыдущего года на 30,8%, подсчитал «Ъ-Удмуртия». В частности, две трети обращений сегодня приходят от участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госсовета. Также в регионе предложили увеличить объем средств на оказание бесплатной юрпомощи, чтобы охватить мерами поддержки большее число людей.
«Несмотря на высокую информированность о возможностях получения бесплатной юридической помощи, граждане, особенно участники СВО и их близкие, продолжают сталкиваться с недобросовестными юристами, которые просят большие средства за составление типовых запросов и заявлений, хотя такая помощь этим категориям жителей республики, согласно законодательству, оказывается бесплатно»,— говорится в сообщении.
Как отметил и. о. начальника Главного управления юстиции Удмуртии Айваз Марданшин, среди самых частых вопросов — предоставление льгот, социальных гарантий и компенсационных выплат, определение статуса военнослужащего — признание его пропавшим без вести или умершим, обеспечение денежным довольствием. Право на поддержку сегодня имеют более 30 категорий граждан.
На заседании парламента председатель постоянной комиссии по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Дербилова предложила создать в Удмуртии систему постоянного юридического сопровождения участников и ветеранов СВО, а также членов их семей, чтобы они знали, к кому конкретно нужно обратиться с юридическими вопросами. «Человек, получив одну консультацию, нередко находясь в тяжелом психологическом состоянии, может что-то недопонять и начинает искать, кто дальше поможет. Мы уже не единожды говорили о том, что у нас должна быть пошаговая карта, где будут расписаны все шаги и действия для разных ситуаций»,— сказала она.
Кроме того, было предложено расширить перечень категорий лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Помимо участников СВО таким правом хотят наделить участников контртеррористической операции по отражению вооруженного вторжения на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей, а также детей участников СВО в возрасте до 23 лет, которые обучаются по очной форме в образовательных организациях.