На 30% выросло число обращений за бесплатной юрпомощью в Удмуртии

На заседании парламента председатель постоянной комиссии по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Дербилова предложила создать в Удмуртии систему постоянного юридического сопровождения участников и ветеранов СВО, а также членов их семей, чтобы они знали, к кому конкретно нужно обратиться с юридическими вопросами. «Человек, получив одну консультацию, нередко находясь в тяжелом психологическом состоянии, может что-то недопонять и начинает искать, кто дальше поможет. Мы уже не единожды говорили о том, что у нас должна быть пошаговая карта, где будут расписаны все шаги и действия для разных ситуаций»,— сказала она.