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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Северо-Запад

Дрозденко сообщил об аварийном отключении электричества в Ленобласти

В Ленинградской области зафиксировали аварийное отключение электроэнергии. Специалисты проводят восстановительные работы, подачу электричества постепенно возобновляют. Об этом утром 19 октября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В Янино без электричества остаются 50 многоквартирных домов

В Янино без электричества остаются 50 многоквартирных домов

Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, в Янино по-прежнему отключены две трансформаторные подстанции. В зоне обесточивания находятся 50 многоквартирных домов, где проживают около 20 тыс. человек.
Аварийные службы продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор