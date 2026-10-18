Дрозденко сообщил об аварийном отключении электричества в Ленобласти
В Ленинградской области зафиксировали аварийное отключение электроэнергии. Специалисты проводят восстановительные работы, подачу электричества постепенно возобновляют. Об этом утром 19 октября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, в Янино по-прежнему отключены две трансформаторные подстанции. В зоне обесточивания находятся 50 многоквартирных домов, где проживают около 20 тыс. человек.
Аварийные службы продолжают работы по восстановлению электроснабжения.