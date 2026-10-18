Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Ярославль

В аэропорту Ярославля ограничили полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе».

Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Купить фото
Сообщение о запрете полетов появилось в 1:16. Беспилотная опасность в регионе на момент введения ограничений не объявлялась. Задержек и отмены рейсов нет, ближайший рейс из Санкт-Петербурга запланирован на вечер воскресенья.
Последний раз полеты в Туношне ограничивали в ночь на 17 октября, утром того же дня БПЛА был подавлен в Рыбинске, его обломки упали в центре города.
UPD: Ограничения были сняты в 5:29.
Антон Голицын