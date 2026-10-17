В Рыбинске обломки беспилотника упали в центре города
В Рыбинске Ярославской области средствами радиоэлектронной борьбы уничтожили один беспилотник. Его обломки, по предварительной информации, упали в районе улицы Карякинской в центре города. Об этом утром 17 октября сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Разрушений и пострадавших нет», — написал глава региона в 7:30. На месте работали специалисты экстренных служб, территория была оцеплена.
В 8:43 губернатор сообщил о снятии непосредственной угрозы атаки беспилотников в Рыбинске и Рыбинском округе. Михаил Евраев призвал жителей не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников, не пользоваться телефонами рядом с ними, отойти на безопасное расстояние и сообщить об их местонахождении по номеру 112. В 9:27 губернатор объявил отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области.
В 1:54 Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля, в 9:22 ограничения были сняты.