В Рыбинске обломки беспилотника упали в центре города

В 8:43 губернатор сообщил о снятии непосредственной угрозы атаки беспилотников в Рыбинске и Рыбинском округе. Михаил Евраев призвал жителей не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников, не пользоваться телефонами рядом с ними, отойти на безопасное расстояние и сообщить об их местонахождении по номеру 112. В 9:27 губернатор объявил отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области.