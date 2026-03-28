В Екатеринбурге прошел турнир RCC Karate Combat

В Екатеринбурге впервые в России на территории Академии единоборств РМК прошел международный турнир RCC Karate Combat, в результате которого боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин сохранил титул чемпиона, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе RCC.

Боец выступал против «сильнейшего» противника из Франции — Алекса Лоорэ. «Бой прошел все пять раундов, Хамзин "сушил" ноги француза лоу-киками, старался сбить все попытки прессинга с его стороны. В итоге, к третьему отрезку у Лоорэ закрылся левый глаз из-за серьезного рассечения скулы, но до самого конца он нес реальную опасность для Ильяса. Тем не менее, Ильяс забрал победу решением судей», — рассказали в пресс-службе RCC.

На трибунах за поединком смотрели Михаил Галустян, Михаил Пореченков, Алексей Чадов и Павел Воля. Последний поздравил Ильяса Хамзина после его победы. «Фантастический бой, Ильяс, спасибо тебе огромное. Соперник тоже молодец, если честно, крепкий парень. Спасибо огромное. Удовольствие гигантское. Ладно наше удовольствие, сколько трудов это стоило. Вообще умница», — сказал он.

Кроме того, турнир стал одним из самых продолжительных, что проходили в Екатеринбурге: 17 поединков за шесть часов. «Особенностью шоу стал бонус в 10000 долларов за лучший бой вечера от основателя Русской медной компании и системы развития спорта RCC Игоря Алтушкина — его забрал Сергей Пономарев за победу над бразильцем Валинто Антюнесом», — добавили в пресс-службе RCC.

