Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Волга

Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ

Тольяттинская команда одержала шестую ничью в 11 матчах РПЛ
В субботу, 17 октября, в Махачкале прошел матч 11-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались местное «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Александр Минеев / Коммерсантъ

Соперники обменялись забитыми мячами во втором тайме. Первым отличился иранский полузащитник «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад. Ответный мяч «Акрона» забил защитник Роберто Фернандес.
После этой игры команда из Махачкалы набрала 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с девятью очками располагается на 14-й строчке.
Андрей Сазонов