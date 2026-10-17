Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
Тольяттинская команда одержала шестую ничью в 11 матчах РПЛ
В субботу, 17 октября, в Махачкале прошел матч 11-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались местное «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Соперники обменялись забитыми мячами во втором тайме. Первым отличился иранский полузащитник «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад. Ответный мяч «Акрона» забил защитник Роберто Фернандес.
После этой игры команда из Махачкалы набрала 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с девятью очками располагается на 14-й строчке.