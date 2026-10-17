Суд в Петербурге арестовал подростка по обвинению в содействии терроризму

По данным следствия, подросток переписывался с представителем террористической организации и согласился помочь перевезти оружие из одного тайника в другой. Позже им заинтересовались сотрудники ФСБ: с сентября по октябрь 2026 года они вели с ним переписку, в ходе которой, как утверждает следствие, мальчик подтвердил готовность перевезти оружие за деньги.