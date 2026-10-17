Суд в Петербурге арестовал подростка по обвинению в содействии терроризму
Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу школьника, обвиняемого в содействии террористической деятельности. По версии следствия, подросток согласился за деньги перевезти оружие, которое планировали использовать для нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По данным следствия, подросток переписывался с представителем террористической организации и согласился помочь перевезти оружие из одного тайника в другой. Позже им заинтересовались сотрудники ФСБ: с сентября по октябрь 2026 года они вели с ним переписку, в ходе которой, как утверждает следствие, мальчик подтвердил готовность перевезти оружие за деньги.
15 октября подросток получил координаты тайника, забрал оттуда оружие и был задержан, когда отходил от места схрона.16 октября несовершеннолетнему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. Вину он не признал. В суде подросток просил избрать ему домашний арест, запрет определенных действий либо передачу под присмотр законного представителя. Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до 15 декабря 2026 года.