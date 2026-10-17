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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Волга

Самара вошла в коллекцию стаканов сети ресторанов «Вкусно — и точка»

Самара появилась на стаканчиках сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», сообщили в областном минэкономразвития.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Город впервые представлен в коллекции, посвященной российским городам, и это повод для гордости. Еще один повод для гордости — автор всех иллюстраций: самарский художник Сева Выводцев, креативный директор и сооснователь дизайн-агентства ТРУД», — говорится в сообщении.
В коллекцию наряду с Самарой вошли Владикавказ, Красноярск, Вологда, Ростов-на-Дону, Челябинск, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новокузнецк, Орловская область.
Стаканы распределяются по стране без привязки к регионам, поэтому дизайн с видом Самары можно встретить в любом городе.
Сабрина Самедова