Транспортная полиция по УрФО задержала 17 разыскиваемых граждан за два дня
Управление на транспорте МВД России по УрФО за два дня задержало 17 граждан, находившихся в розыске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Из этого числа 11 человек находились в розыске у территориальных ОВД, двое у ОВДТ и еще двое — у УФСИН.
«На начальном этапе оперативники линейных подразделений провели рабочие встречи с представителями территориальных органов внутренних дел, Федеральных служб исполнения наказания и судебных приставов, в ходе которых определили порядок взаимодействия, а также обменялись информацией о скрывшихся лицах», — рассказали в пресс-службе ведомства.