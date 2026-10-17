В Удмуртии задержали 15 человек, находившихся в розыске

За два дня розыскных мероприятий проверили 104 адреса. 11 задержанных находились в розыске, объявленном УФСИН, еще четверо — в подразделениях МВД. Искали тех, кто скрывался от органов следствия, дознания и суда, а также уклонялся от отбывания уголовного наказания. Кроме того, разыскивали граждан, которые избегали контроля уголовно-исполнительной инспекции, и тех, кто не прибыл в колонию-поселение или исправительный центр.