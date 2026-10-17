В аэропорту Сочи задержаны 40 рейсов
По данным на 12:10 мск в аэропорту Сочи на прилет и вылет задержаны 40 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.
На вылет задержаны 20 рейсов. Самолеты должны отправиться в Казань, Ижевск, Самару, Сургут, Стамбул, Санкт-Петербург, Москву, Ереван, Пермь, Уфу, Екатеринбург и Омск. Отмененных рейсов на данный момент нет.
На прилет задержаны 20 рейсов. Самолеты должны прибыть в аэропорт Сочи из Перми, Новосибирска, Тюмени, Антальи, Сургута, Стамбула, Москвы, Еревана, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Ижевска и Нового Уренгоя. Отменен рейс DP-332 в Самару.