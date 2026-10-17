В Вологодской области сбили четыре беспилотника за ночь
В Вологодской области минувшей ночью сбили четыре беспилотника, еще два подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Силы воздушной разведки зафиксировали движение девяти БПЛА к границам региона, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
Режим беспилотной опасности в области ввели в 1:58. В 7:57 губернатор сообщил о первых трех сбитых беспилотниках и работе экстренных служб на месте падения обломков. Позже данные уточнили: силы ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре БПЛА, еще два подавили средствами РЭБ.
В 9:45 режим беспилотной опасности в регионе отменили. Власти также предупредили жителей о запрете снимать работу комплексов ПВО и публиковать такие материалы в соцсетях.