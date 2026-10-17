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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Архангельской области ограничили мобильный интернет из-за угрозы БПЛА

В Архангельской области утром 17 октября ввели режим беспилотной опасности. На фоне угрозы в регионе ограничили работу мобильного интернета: доступ сохранили только к сайтам из «белого списка». Об этом сообщает РСЧС Архангельской области.
Режим действует с 5:00. Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями и при обнаружении беспилотника звонить по номеру 112. Диспетчеру следует сообщить место и время обнаружения летательного аппарата, их количество и направление полета.
В РСЧС предупредили, что к упавшим беспилотникам нельзя приближаться и прикасаться к ним. По возможности необходимо покинуть опасную зону и предупредить находящихся поблизости людей.
UPD: отбой беспилотной опасности в Архангельской области в 12:00.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор