В Архангельской области ограничили мобильный интернет из-за угрозы БПЛА
В Архангельской области утром 17 октября ввели режим беспилотной опасности. На фоне угрозы в регионе ограничили работу мобильного интернета: доступ сохранили только к сайтам из «белого списка». Об этом сообщает РСЧС Архангельской области.
Режим действует с 5:00. Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями и при обнаружении беспилотника звонить по номеру 112. Диспетчеру следует сообщить место и время обнаружения летательного аппарата, их количество и направление полета.
В РСЧС предупредили, что к упавшим беспилотникам нельзя приближаться и прикасаться к ним. По возможности необходимо покинуть опасную зону и предупредить находящихся поблизости людей.
UPD: отбой беспилотной опасности в Архангельской области в 12:00.