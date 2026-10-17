В Ставрополе отменили четыре из шести рейсов из-за ограничений в Москве

Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московском авиационном узле, введенные на фоне атаки беспилотников. Ограничения в московских аэропортах привели к массовому сбою расписания. Вечером 16 октября в четырех столичных аэропортах задержали или отменили около 250 рейсов. Авиакомпания «Россия» сообщила, что корректирует расписание из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов: перевозчик переносит время отправления и отменяет отдельные рейсы. Ситуация затронула как пассажиров рейсов в Москву из регионов, так и встречных направлений.