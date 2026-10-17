В Ставрополе отменили четыре из шести рейсов из-за ограничений в Москве
В аэропорту Ставрополя 17 октября отменили четыре из шести запланированных рейсов, следует из данных электронных табло.
Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московском авиационном узле, введенные на фоне атаки беспилотников. Ограничения в московских аэропортах привели к массовому сбою расписания. Вечером 16 октября в четырех столичных аэропортах задержали или отменили около 250 рейсов. Авиакомпания «Россия» сообщила, что корректирует расписание из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов: перевозчик переносит время отправления и отменяет отдельные рейсы. Ситуация затронула как пассажиров рейсов в Москву из регионов, так и встречных направлений.
В Ставрополе сбои в расписании фиксировали и в предыдущие дни. 16 октября в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод задерживались 19 рейсов, еще шесть отменили; в краевой столице отменили рейсы в Москву и из Москвы. 14 октября в аэропортах края задерживали 23 рейса и отменяли четыре, включая рейс Ставрополь — Шереметьево и обратный рейс из Москвы.
Причиной ограничений власти называют беспилотную атаку. По данным мэра Москвы, на подлете к городу сбили 69 беспилотников. После этого Росавиация вводила временные ограничения для всех четырех московских аэропортов, а самолеты направляли на запасные аэродромы. Последствия сбоя распространяются и на региональные аэропорты: борта не успевают вернуться на маршрут, экипажи превышают допустимое рабочее время, а расписание приходится перестраивать на следующие сутки.
Актуальную информацию о статусе рейсов аэропорт Ставрополя публикует на официальном сайте в разделе расписания. Пассажирам рекомендуют сверять данные на онлайн-табло, сайтах и в колл-центрах авиакомпаний, поскольку статус рейсов меняется в течение дня.