Здание Пермской художественной галереи признали лучшим проектом на всероссийском конкурсе

Новое здание Пермской художественной галереи на Заводе Шпагина признали лучшим проектом в номинации «Прорыв» всероссийского конкурса «Музейный Олимп — 2026». Всего на конкурс было подано 177 заявок, из которых в короткий список вошли только 28. Пермская художественная галерея представила сразу два проекта. Помимо нового здания, в финал в номинации «Выставка» вышла «Распаковка». Церемония награждения состоялась в Перми, на территории Завода Шпагина. Здесь собрались более 200 музейных специалистов со всей страны.