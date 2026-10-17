Здание Пермской художественной галереи признали лучшим проектом на всероссийском конкурсе
Новое здание Пермской художественной галереи на Заводе Шпагина признали лучшим проектом в номинации «Прорыв» всероссийского конкурса «Музейный Олимп — 2026». Всего на конкурс было подано 177 заявок, из которых в короткий список вошли только 28. Пермская художественная галерея представила сразу два проекта. Помимо нового здания, в финал в номинации «Выставка» вышла «Распаковка». Церемония награждения состоялась в Перми, на территории Завода Шпагина. Здесь собрались более 200 музейных специалистов со всей страны.
Напомним, официальное открытие новой художественной галереи состоялось в конце марта. Здание расположено на территории завода Шпагина. Строительство велось с 2021 года. Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную. Площадь нового здания галереи составляет 21,6 тыс. кв. м. Главным атрибутом музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры. Кроме того, в новом здании появились образовательный центр, зал для лекций, реставрационные мастерские, мультимедийный зал, библиотека.
Недавно Пермская галерея стала лауреатом международной премии International Architecture Awards 2026 в номинации «Музеи и объекты культуры».