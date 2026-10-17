Самарец предстанет перед судом за кражу телевизора бабушки
В Самаре мужчина обвиняется в краже телевизора из квартиры бабушки. Об этом сообщили в ГУ МВД Самарской области.
В дежурную часть отдела полиции по Советскому району с просьбой о помощи обратилась пенсионерка, которая пояснила, что во время ее отсутствия из дома пропал телевизор стоимостью порядка 10 тыс. руб.
«Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного, установили круг знакомых и родственников потерпевшей. Изучив полученные сведения, полицейские предположили, что к хищению причастен 30-летний внук потерпевшей, недавно освободившийся из мест лишения свободы и проживающий в ее квартире»,— говорится в сообщении.
В ходе опроса мужчина дал признательные показания и пояснил, что желая «поправить здоровье» после распития спиртного, воспользовался временным отсутствием бабушки и вынес из квартиры телевизор. Похищенное сдал в ближайший ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» передано в суд. В ходе расследования обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный родственнице.