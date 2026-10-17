Обломки БПЛА вызвали пожар в автомастерской на Дону

В ночь на 17 октября в Ростовской области уничтожили и подавили более 20 беспилотников. По сообщению губернатора Юрия Слюсаря, воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.