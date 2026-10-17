Обломки БПЛА вызвали пожар в автомастерской на Дону
В ночь на 17 октября в Ростовской области уничтожили и подавили более 20 беспилотников. По сообщению губернатора Юрия Слюсаря, воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
В Каменске-Шахтинском обломки беспилотника упали на территории автомастерской и вызвали пожар. Его быстро потушили. По данным губернатора, никто не пострадал, однако повреждения получил автомобиль. Юрий Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей укрыться в помещениях, отойти от окон и покинуть открытые участки улиц. Информацию о последствиях атаки власти пообещали уточнить.
Ночная атака стала продолжением событий предыдущего дня. В ночь на 16 октября в Аксайском районе обломки беспилотника повредили производственно-складские помещения и вызвали возгорание. Один мужчина получил ранение и попал в больницу. В публикациях о ночи на 17 октября новых сведений о пострадавших не приводилось.
Причиной пожара в автомастерской губернатор назвал падение обломков БПЛА. Власти не уточнили, сколько аппаратов сбили в каждом муниципалитете и сколько удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. По состоянию на утро 17 октября подробности о размерах ущерба автомастерской, кроме поврежденного автомобиля, оставались неизвестны.