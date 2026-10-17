Челябинский «Трактор» уступил «Нефтехимику» в овертайме
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» в гостях встречался с нижнекамским «Нефтехимиком».
В первом периоде «Нефтехимик» дважды выходил вперед: сначала форвард хозяев льда Матвей Надворный открыл счет в матче, а после того, как капитан «Трактора» Андрей Светлаков забросил ответную шайбу, Рафаэль Бикмуллин восстановил преимущество «Нефтехимика».
В середине второй двадцатиминутки челябинцам вновь удалось сравнять счет: большинство реализовал Михаил Григоренко.
Судьба матча решилась в дополнительное время. Нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин вышел один на один с голкипером «Трактора» Хенриком Хаукеландом и переиграл его. 3:2 — победа хозяев.
«Трактор» после 15 проведенных матчей в регулярном чемпионате набрал 13 очков и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.