Михаил Евраев объяснил рост дефицита бюджета Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объяснил увеличение прогнозируемого дефицита регионального бюджета необходимостью профинансировать расходы, которые позволят в дальнейшем списать часть государственного долга перед федеральным бюджетом. Поправки к бюджету на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов внесены в Ярославскую областную думу.
«Сейчас мы берем кредит, который потом спишется федерацией. Если бы мы этого не сделали, нам пришлось бы просто вернуть деньги в федеральный бюджет, а не использовать на нужды региона»,— сообщил Михаил Евраев.
По его словам, механизм списания задолженности перед федеральным бюджетом предусматривает, что регион должен сначала отразить в бюджете расходы на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, жилищно-коммунальное хозяйство и обновление общественного транспорта, а затем фактически профинансировать эти направления. После этого соответствующие средства можно представить к списанию в следующем году. В текущем году федерация уже списала Ярославской области 7,3 млрд руб. за аналогичные расходы, произведенные ранее.
Доходы регионального бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 162,3 млрд руб. Расходы увеличиваются на 4,9 млрд руб., а прогнозируемый дефицит — на 8,7 млрд руб. При этом, по словам губернатора, государственный долг региона по итогам года будет ниже, чем на 1 января 2026 года.
Крупнейшее из обозначенных направлений дополнительных расходов — резервный фонд правительства области. На него выделяют 2,9 млрд руб. Средства предназначены для мер социальной поддержки участников СВО и их семей, а также выплат пострадавшим от атак с применением беспилотников.
Еще 2,2 млрд руб. направят на повышение зарплат врачам, учителям, работникам социальной сферы, культуры и другим категориям бюджетников. Кроме того, областной бюджет предусмотрит компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций и субсидию Ярославскому областному водоканалу на подготовку к отопительному периоду и обеспечение его бесперебойного прохождения.
На 510 млн руб. увеличивается финансирование компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг льготникам с учетом повышения тарифов с 1 октября. Дополнительные 89 млн руб. предусмотрены для выдачи сертификатов на приобретение квартир детям-сиротам.
На обеспечение работы учреждений здравоохранения дополнительно направят 55,5 млн руб., учреждений для детей-сирот — 69 млн руб. Еще 40 млн руб. выделят на деятельность волейбольного центра в связи с завершением второй очереди строительства и открытием объекта для жителей. На 20,7 млн руб. увеличат финансирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Данилове после уточнения проектно-сметной документации.
В сфере благоустройства Рыбинску в 2026 и 2027 годах дополнительно выделят 100 млн руб. на оплату контрактов по благоустройству Волжской набережной и улицы Крестовой. Еще 215 млн руб. предусмотрено на разработку проекта ликвидации объекта накопленного экологического вреда — кислогудронных прудов под Тутаевом.
Для сохранения льготных тарифов на пригородные железнодорожные перевозки предусмотрены субсидии в размере 184 млн руб. компаниям «Северная пригородная пассажирская компания» и «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».