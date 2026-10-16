Михаил Евраев объяснил рост дефицита бюджета Ярославской области

По его словам, механизм списания задолженности перед федеральным бюджетом предусматривает, что регион должен сначала отразить в бюджете расходы на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, жилищно-коммунальное хозяйство и обновление общественного транспорта, а затем фактически профинансировать эти направления. После этого соответствующие средства можно представить к списанию в следующем году. В текущем году федерация уже списала Ярославской области 7,3 млрд руб. за аналогичные расходы, произведенные ранее.