Дефицит бюджета Ярославской области вырастет до 10,7 млрд рублей
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу проект поправок к бюджету на 2026 год. Согласно документу, доходы региона предлагается сократить на 3,75 млрд руб., а расходы увеличить на 4,95 млрд руб. В результате дефицит бюджета вырастет на 8,7 млрд руб. и составит 10,68 млрд руб. Проект опубликован на сайте Ярославской областной думы.
Основное сокращение доходов связано с налоговыми и неналоговыми поступлениями, которые планируется уменьшить на 2,88 млрд руб. В частности, поступления от акцизов на пиво предлагается сократить на 650 млн руб., от оплаты проезда в общественном транспорте — на 546 млн руб., от штрафов за нарушения ПДД и возмещения ущерба — на 182 млн руб. Еще 1,5 млрд руб. не поступят от продажи имущества.
При этом расходы областного бюджета предлагается увеличить на 4,95 млрд руб. В том числе на 2,9 млрд руб. вырастет резервный фонд правительства региона, еще 2,03 млрд руб. предусмотрено на финансовый резерв для исполнения приоритетных обязательств.
После корректировки доходы областного бюджета составят 162,38 млрд руб., расходы — 173,06 млрд руб. Поправки профильный комитет областной думы рассмотрит 20 октября.