Дефицит бюджета Ярославской области вырастет до 10,7 млрд рублей

Основное сокращение доходов связано с налоговыми и неналоговыми поступлениями, которые планируется уменьшить на 2,88 млрд руб. В частности, поступления от акцизов на пиво предлагается сократить на 650 млн руб., от оплаты проезда в общественном транспорте — на 546 млн руб., от штрафов за нарушения ПДД и возмещения ущерба — на 182 млн руб. Еще 1,5 млрд руб. не поступят от продажи имущества.