Коммунальные службы Севастополя за день вывезли 632 тонны мусора
16 октября коммунальные службы Севастополя нарастили темпы вывоза скопившегося мусора. За день на полигон отвезли 632 тонны твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В работе задействовали технику «Чистого города», БГС и «Парков и скверов». По словам губернатора, в некоторых районах службы сработали оперативно, но мусор вокруг баков остался. Такой подход он назвал недопустимым и подчеркнул, что убирать нужно комплексно. Для этого вывоз мусора должен быть синхронизирован с работой дворников и коммунальных служб.
Михаил Развожаев поручил организовать работу так, чтобы вместе с содержимым контейнеров убирали и все, что накопилось рядом. Контролировать исполнение поручено профильному заместителю Максиму Ковалеву.
Сейчас работы продолжаются в Ленинском, Гагаринском и частично Нахимовском районах. В остальных муниципалитетах сбоев в вывозе ТКО не было. Работа в усиленном режиме продолжится и в выходные.
Ранее сообщалось, что перебои с вывозом твердых коммунальных отходов в Севастополе возникли из-за блокировки счетов компании «Чистый город». Необходимые меры для урегулирования ситуации приняты.