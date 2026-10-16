Коммунальные службы Севастополя за день вывезли 632 тонны мусора

В работе задействовали технику «Чистого города», БГС и «Парков и скверов». По словам губернатора, в некоторых районах службы сработали оперативно, но мусор вокруг баков остался. Такой подход он назвал недопустимым и подчеркнул, что убирать нужно комплексно. Для этого вывоз мусора должен быть синхронизирован с работой дворников и коммунальных служб.