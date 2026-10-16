В ЮФО спрос на кассиров увеличился в 2,2 раза

Отмечается, что работодатели не только чаще предлагали подработку, но и повышали вознаграждения. Больше всего средние суммы по России выросли у промоутеров — на 55% за год, до 3 132 руб. за смену. У работников кухни прирост составил 42%, до 5 500 руб., у работников торгового зала — 37%, до 3 804 руб.