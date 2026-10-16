В ЮФО спрос на кассиров увеличился в 2,2 раза
В третьем квартале 2026 года в ЮФО кассиры стали самыми востребованными исполнителями для подработки. Их искали в 2,2 раза (+118%) чаще, чем годом ранее, а за смену предлагали в среднем 4 475 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито Подработки».
На втором месте по динамике — работники торгового зала: предложений для них стало больше на 48%, среднее вознаграждение составило 3 350 руб. за смену. Замыкают тройку промоутеры — их искали на 47% чаще, в среднем предлагая 2 835 руб. за смену.
Отмечается, что работодатели не только чаще предлагали подработку, но и повышали вознаграждения. Больше всего средние суммы по России выросли у промоутеров — на 55% за год, до 3 132 руб. за смену. У работников кухни прирост составил 42%, до 5 500 руб., у работников торгового зала — 37%, до 3 804 руб.
Вырос и интерес со стороны исполнителей. Заметнее всего — у курьеров (+53%), упаковщиков (+32%) и сборщиков мебели (+18%).
Директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков отметил, что привлекательность предложения зависит не только от вознаграждения, но и от того, насколько удобно встроить подработку в график. Около 33% респондентов хотят подрабатывать рядом с домом, а 28% — совмещать дополнительную занятость с основной работой или учебой.