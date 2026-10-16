РЖД вложили в инфраструктуру Ростовской области более 65 млрд рублей
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и начальник Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Сергей Задорин 16 октября подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Документ обновляет прежние договоренности региона с РЖД. За время их действия компания вложила в железнодорожную инфраструктуру области более 65 млрд руб., а с начала 2026 года — свыше 12 млрд руб.
Инвестиции направляли на обновление путей и подвижного состава, а также на транспортную безопасность. Новое соглашение предусматривает устойчивую работу железнодорожного транспорта, развитие инфраструктуры и обеспечение потребности региона в грузовых и пассажирских перевозках. Стороны также договорились создавать условия для расширения партнерства железной дороги с промышленными предприятиями области, улучшать обслуживание пассажиров, включая пригородное сообщение, и развивать железнодорожный внутренний туризм.
Главным поводом для переговоров о грузовой логистике стала переориентация части зернового экспорта на железную дорогу. Юрий Слюсарь связал ее с ограничениями в Азово-Черноморском бассейне. Задорин заявил, что СКЖД готова совместно с областным правительством обеспечить необходимые объемы перевозок. После подписания соглашения стороны провели рабочее совещание по логистике и вывозу зерна.
Нагрузка на железную дорогу уже отражается в статистике погрузки. В августе 2026 года в Ростовской области погрузили 1,4 млн тонн — на 44% больше, чем годом ранее. Зерна отправили 304 тыс. тонн, втрое больше прошлогоднего уровня; строительных грузов — 586 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов — 156 тыс. тонн. За январь—август регион погрузил 7 млн тонн, на 6% больше, чем за тот же период 2025 года.
Перенаправление грузов происходит на фоне трудностей с экспортной логистикой. В публикации от 16 октября «Коммерсантъ» сообщил о проблемах с согласованием заявок на перевозку, отменах ранее выданных разрешений и простоях вагонов при доставке аграрных грузов к портам Балтики и Дальнего Востока. По данным издания, ограничения работы портов Азово-Черноморского бассейна с июля привели к сокращению отгрузок и перенаправлению потоков; в РЖД заявили, что используют необходимые ресурсы и согласуют перевозки с учетом пропускной способности путей и готовности получателей обработать вагоны.
Пассажирское направление также испытывает растущий спрос. По данным СКЖД, за январь—август пригородные поезда в Ростовской области перевезли 6,6 млн человек. Летом маршрутами Ростов—Сальск—Волгодонская воспользовались 207,5 тыс. пассажиров, а проектом «Городская электричка» — 196,1 тыс., на 6% больше, чем летом 2025 года.
Соглашение фиксирует намерение сторон развивать инфраструктуру и координировать перевозки в момент, когда региону нужно одновременно обслуживать обычный грузовой поток и искать железнодорожные маршруты для зерна, перенаправленного с южных портов. При этом опубликованные сообщения не раскрывают перечень новых строительных проектов, сроки их выполнения или распределение инвестиций по объектам.