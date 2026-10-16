РЖД вложили в инфраструктуру Ростовской области более 65 млрд рублей

Нагрузка на железную дорогу уже отражается в статистике погрузки. В августе 2026 года в Ростовской области погрузили 1,4 млн тонн — на 44% больше, чем годом ранее. Зерна отправили 304 тыс. тонн, втрое больше прошлогоднего уровня; строительных грузов — 586 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов — 156 тыс. тонн. За январь—август регион погрузил 7 млн тонн, на 6% больше, чем за тот же период 2025 года.