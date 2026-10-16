В Калининграде открыли движение по очередному участку Северного обхода

По словам начальника строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олега Надеждина, несмотря на небольшую протяженность участка, основной объем работ пришелся на возведение транспортной развязки с проспектом Победы. Это сооружение включает четыре съезда и два кольцевых пересечения. Помимо этого, в ходе реконструкции были демонтированы три старых искусственных сооружения, построены шесть новых сооружений, двухуровневая развязка и подземный пешеходный переход.