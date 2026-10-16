В Калининграде открыли движение по очередному участку Северного обхода
Пропускную способность участка увеличили втрое, до шести полос движения
В Калининграде завершилась реконструкция Северного обхода Калининграда на участке от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск протяженностью 1,57 км. Полностью ввести объездную дорогу планируется в конце 2027 года.
Строительно-монтажные работы на объекте с декабря 2023 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнял подрядчик АО «ВАД». Движение автомобилей открылось 16 октября при участии губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и первого заместителя генерального директора АО «ВАД» Виктора Перевалова.
После реконструкции пропускная способность трассы увеличилась втрое, отметили участники церемонии открытия. Дорожное полотно расширено с двух до шести полос движения, а категория дороги повышена до IБ с расчетной скоростью 120 км/ч.
По словам начальника строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олега Надеждина, несмотря на небольшую протяженность участка, основной объем работ пришелся на возведение транспортной развязки с проспектом Победы. Это сооружение включает четыре съезда и два кольцевых пересечения. Помимо этого, в ходе реконструкции были демонтированы три старых искусственных сооружения, построены шесть новых сооружений, двухуровневая развязка и подземный пешеходный переход.
Реконструкция Северного обхода Калининграда выполняется с 2014 года. Работы на следующем этапе — от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи протяженностью 4,4 км уже ведутся тем же подрядчиком. Ввод этого участка в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2027 года.