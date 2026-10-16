Жителя Кубани осудили за оправдание терроризма и наркотики
Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Краснодарского края. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (оправдание терроризма и его пропаганда), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование наркотических средств). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что в 2024 году фигурант, находясь у себя дома в Краснодарском крае, публиковал в интернете комментарии, оправдывающие терроризм и его пропаганду. Кроме того, он выращивал и хранил наркотики в домовладении для личного потребления.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил жителю Кубани шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также у осужденного конфисковали мобильный телефон, который использовался при совершении преступлений, и обратили его в собственность государства.